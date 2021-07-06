Моргенштерн подарил невесте браслет за миллион рублей

Невеста российского рэпера Алишера Моргенштерна (Валеева) показала подаренное им украшение люксового бренда. Сторис появились на ее странице в Instagram.

21-летняя Дилара Зинатуллина поделилась серией роликов, на которых сняла, как певец покупает ей ювелирное изделие марки Chiaro. На размещенных кадрах она надевает на руку полученный в подарок браслет из белого золота, который украшен дорожкой из бриллиантов.

Знаменитость отметила в соцсети, что стоимость украшения составляет 1,2 миллиона рублей. «"Патеки" (часы Patek Philippe) стоили миллион, растем», — напомнила Зинатуллина. Известно, что в феврале Моргенштерн преподнес ей часы с бриллиантами швейцарской компании Patek Philippe за миллион рублей.

Моргенштерн и Зинатуллина познакомились в 2017 году в Уфе. Пара рассталась в конце 2019 года, поскольку девушка не согласилась на свободные отношения, которые предлагал ей рэпер. Они вновь стали парой в 2020 году, а в июне 2021 года возлюбленная Моргенштерна сделала ему предложение в синагоге. Музыкант рассказал, что девушка подарила ему кольцо во время его первого шаббата в синагоге. За такой поступок он назвал свою будущую жену не просто «женщиной года», а «женщиной века».