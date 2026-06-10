Американский чиновник сделал заявление об ударах США по Ирану

В США назвали удары по Ирану «предупредительными выстрелами»

Американский чиновник в беседе с CNN охарактеризовал удары США по иранской территории как «предупредительные выстрелы».

По его словам, эти действия не должны помешать переговорному процессу по прекращению конфликта. Чиновник подчеркнул, что Вашингтон по-прежнему делает ставку на дипломатическое урегулирование и не отказывается от поиска мирного решения.

В ночь на 10 июня в иранском портовом городе Бендер-Аббас, а также на островах Кешм и Сирик прозвучали взрывы.

Ранее Центральное командование Пентагона сообщило о начале ответных ударов по Ирану вслед за атакой на вертолет Apache. Командование объявило, что удары станут «соразмерным ответом» на атаку на американский вертолет.