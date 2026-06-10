Названы цели новых ударов США по Ирану

Fox News: США бьют по системам ПВО и радарам Ирана

Вооруженные силы США наносят удары по системам противовоздушной обороны (ПВО) и радарным установкам Ирана. Цели новых атак назвала журналист телеканала Fox News Дженнифер Гриффин в социальной сети X.

«Чиновник США сказал Fox: удары по Ирану "наносятся", цели включают (системы) ПВО и радарные установки», — написала Гриффин.

Ранее Центральное командование Пентагона сообщило о начале ответных ударов по Ирану вслед за атакой на вертолет Apache. Командование объявило, что удары станут «соразмерным ответом» на атаку на американский вертолет.