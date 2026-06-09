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11:52, 9 июня 2026Мир

Трамп допустил соглашение с Ираном «через два-три дня»

Трамп допустил, что соглашение с Ираном может быть подписано через два-три дня
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент США Дональд Трамп допустил, что соглашение о прекращении войны с Ираном может быть подписано «через два-три дня». Его слова приводит Politico.

«Они обменивались ударами (Иран и Израиль — прим. «Ленты.ру»), а теперь обе стороны, через меня, согласились прекратить их, и теперь мы находимся на завершающем этапе очень, очень хорошей сделки», — рассказал глава Белого дома.

По словам Трампа, в рамках будущего соглашения Тегеран откажется от возможности обладать ядерным оружием и откроет Ормузский пролив.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху оставить его один на один против Ирана, если он не остановит удары по Исламской Республике.

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