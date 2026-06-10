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01:34, 10 июня 2026Мир

В Иране предупредили об ответе на удары США

Tasnim: Иран ответит на удары США
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Majid Asgaripour / Reuters

Иран ответит на удары США по территории Исламской Республики. Об этом сообщило агентство Tasnim в своем Telegram-канале.

«Иран, как он предупредил несколько часов назад, даст однозначный ответ на американскую агрессию, которая совершается под предлогом крушения вертолета “Апач”», — говорится в сообщении.

Ранее Центральное командование Пентагона сообщило о начале ответных ударов по Ирану вслед за атакой на вертолет Apache. Командование объявило, что удары станут «соразмерным ответом» на атаку на американский вертолет.

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