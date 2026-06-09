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23:36, 9 июня 2026Мир

Вэнс сделал новое заявление по переговорам США и Ирана

Вэнс: Сделка США и Ирана может быть заключена в ближайшее время
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Matt Rourke / Pool / Reuters

Сделка с Ираном может быть заключена на следующей неделе или в ближайшие месяцы. С таким заявлением выступил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью CBS.

«Я думаю, сделка может состояться на следующей неделе, но она также может состояться и через несколько месяцев», — отметил политик.

Ранее сообщалось, что США и Иран свели переговоры по ядерной программе Исламской Республики до четырех основных тем перед тем, как произошла эскалация между Тегераном и Тель-Авивом. Об этом написало издание New York Times. Одним из вопросов для обсуждения стала временная приостановка обогащения урана. США настаивают на 20-летнем сроке, Иран предлагает 10 лет. В качестве компромисса рассматривается приостановка на 15 лет.

Также СМИ писали, что Соединенные Штаты и Иран в рамках переговоров по ядерной сделке обсуждают длительный запрет для Исламской Республики на обогащение урана. Запрет может составить около 15 лет.

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