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21:39, 9 июня 2026Мир

В США раскрыли детали переговоров Вашингтона и Тегерана

NYT: Вашингтон и Тегеран обсуждают 15-летний запрет на обогащение урана
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Игорь Наймушин / РИА Новости

Соединенные Штаты и Иран в рамках переговоров по ядерной сделке обсуждают длительный запрет для Исламской Республики на обогащение урана. Запрет может составить около 15 лет, написала об этом газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников и дипломатов.

По информации СМИ, в последние недели стороны вели переговоры по четырем ключевым элементам возможного соглашения. Оно, как считают в Вашингтоне, способно остановить иранскую ядерную программу примерно на 15 лет. Одним из основных пунктов является прекращение обогащения урана.

Как указано в статье, переговоры также затрагивают вопросы сокращения запасов обогащенного урана, демонтажа ключевых ядерных объектов Ирана и допуска международных инспекторов с внезапными проверками.

Ранее президент США Дональд Трамп допустил, что соглашение о прекращении войны с Ираном может быть подписано «через два-три дня». По его словам, в рамках будущего соглашения Тегеран откажется от возможности обладать ядерным оружием и откроет Ормузский пролив.

До этого журналисты писали, что Дональд Трамп 37 раз заявлял, что Вашингтон близок к сделке с Ираном.

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