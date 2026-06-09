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21:39, 9 июня 2026Мир

Стало известно о сокращении тем обсуждения между США и Ираном

NYT: США и Иран свели переговоры по ядерной программе до 4 тем
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Dado Ruvic / Reuters

США и Иран свели переговоры по ядерной программе Исламской Республики до четырех основных тем перед тем, как произошла эскалация между Тегераном и Тель-Авивом. Об этом стало известно газете New York Times (NYT).

«За несколько дней до последних вспышек насилия на Ближнем Востоке помощники президента Трампа вели переговоры с Тегераном по четырем основным пунктам ядерного соглашения, которое, по мнению американских чиновников, может остановить программу примерно на 15 лет», — говорится в публикации.

Одним из вопросов для обсуждения стала временная приостановка обогащения урана. США настаивают на 20-летнем сроке, Иран предлагает 10 лет. В качестве компромисса рассматривается приостановка на 15 лет.

Также США требуют демонтировать ядерные объекты в Натанзе, Исфахане и Фордо. Иран же согласен демонтировать только два из них, сохранив третий, подчеркивается в публикации.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху оставить его один на один против Ирана, если он не остановит удары по Исламской Республике.

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