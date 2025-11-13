Из жизни
17:26, 13 ноября 2025Из жизни

Археологи нашли в гробнице древнего воина нетронутый меч возрастом 2,5 тысячи лет

В Казахстане найден меч сакского воина возрастом 2,5 тысячи лет
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom

В Казахстане в гробнице древнего воина обнаружили нетронутый меч. Об этом сообщает информационное агентство Qazinform.

Во время раскопок кургана Карабие в Актогайском районе археологи нашли захоронение сакского воина VII-VI веков до нашей эры. Внутри сохранился полный набор погребального инвентаря. Особую ценность представляет бронзовый акинак, разновидность меча, который был обнаружен в правой руке скелета. И меч, и кости идеально сохранились, несмотря на возраст больше 2,5 тысячи лет.

Руководитель археологической экспедиции Даурен Жусупов отметил, что подобная сохранность погребального комплекса является исключительной редкостью для сакских памятников. Двусторонний бронзовый клинок длиной 30 сантиметров украшен изысканными изображениями рогов архара и хищных птиц и демонстрирует высочайший уровень мастерства кочевых народов в работе с металлом. Помимо меча, в захоронении обнаружены пять наконечников стрел и золотая серьга — все это указывает на высокий социальный статус погребенного воина.

Ранее сообщалось, что в Нидерландах рабочие случайно обнаружили средневековый меч в реке. Артефакт длиной один метр датировали 1050-1150 годами.

