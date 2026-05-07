Пашинян назвал Путину причину неучастия в параде 9 Мая

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил президенту России Владимиру Путину, что не приедет на парад 9 Мая из-за предстоящих в стране выборов в парламент. Об этом он заявил в ходе брифинга, трансляцию которого вело агентство Armenpress.

«Во время своего визита в Москву 1 апреля я проинформировал президента России, что, поскольку в Армении начинается предвыборная агитация, я не смогу принять участие в мероприятиях 9 Мая», — сообщил глава армянского кабмина.

С 4 по 5 мая в Ереване состоялись саммиты Европейского политческого сообщества (ЕПС) и «ЕС — Армения». На них собрались представители более 30 стран, включая президента Украины Владимира Зеленского. Стороны обсуждали вопросы безопасности, украинский кризис и вопросы евроинтеграции Армении.

На полях саммита также стало известно, что ЕС поставил Вооруженным силам Армении помощь на сумму 30 миллионов евро. Брюссель также обязался оказать помощь в повышении устойчивости страны.

7 июня 2026 года в Армении состоятся парламентские выборы. Ранее Пашинян объявил о своем выдвижении в качестве кандидата на пост главы кабмина республики от партии «Гражданский договор». Оппозиционная партия «Сильная Армения» выдвинула же на пост главы кабмина бизнесмена Самвела Карапетяна.