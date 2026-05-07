«Я проинформировал президента России». Пашинян отказался приезжать на парад Победы в Москву. Как он это объяснил Путину?

Пашинян сообщил Путину, что не сможет приехать на парад 9 Мая в Москву

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не приедет на парад Победы в Москву 9 мая. О своем решении и причинах, побудивших отказаться от визита в российскую столицу на важный праздник, он сообщил президенту России Владимиру Путину.

Пашинян заявил, что не сможет принять участие в торжественном мероприятии из-за начала избирательной кампании в республике перед июньскими парламентскими выборами.

Во время своего визита в Москву 1 апреля я проинформировал президента России, что, поскольку в Армении начинается предвыборная агитация, я не смогу принять участие в мероприятиях 9 Мая Никол Пашинян премьер-министр Армении

Кремль анонсировал визит зарубежных лидеров в Россию на День Победы

В конце апреля представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что несколько зарубежных лидеров посетят парад Победы на Красной площади.

Песков подчеркнул, что 9 Мая для России является одним из самых значимых праздников. «Поэтому на параде Победы на Красной площади принимают гостей из самых разных стран. И в этом году Россия также ждет на 9 Мая ряд лидеров», — сказал он, отвечая на вопрос о том, пригласят ли на мероприятие лидеров недружественных государств.

Фото: Sputnik / Mikhail Metzel / Reuters

Пресс-секретарь российского лидера сообщил, что некоторые лидеры уже изъявили желание посетить парад Победы, но не назвал конкретные фамилии.

3 мая Песков уточнил, что 9 мая у Путина будет напряженный рабочий день. У главы государства запланировано несколько двусторонних встреч с иностранными гостями.

Гости из каких стран могут посетить Москву 9 мая?

В День Победы столицу российского региона посетит премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Он встретится с президентом России и возложит цветы на могилу неизвестного солдата Красной Армии, однако посещать военный парад в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне не планирует.

По словам кандидата исторических наук, ведущего научного сотрудника Отдела исследований Центральной и Восточной Европы Института Европы (ИЕ) РАН Михаила Ведерникова, Фицо поступает именно так, поскольку не желает связывать свой визит с официальными мероприятиями на фоне ситуации на Украине.

На День Победы в Москву также должны прилететь президент Лаоса Тхонглун Сисулит и лидер Белоруссии Александр Лукашенко. А верховный правитель Малайзии султан Ибрагим уже прибыл в российскую столицу для участия в торжественных мероприятиях.

Также о желании посетить Москву 9 мая сообщали бывший президент Республики Сербской, лидер партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик, президент Абхазии Бадра Гунба и лидер Южной Осетии Алан Гаглоев.

