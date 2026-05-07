13:23, 7 мая 2026

День Победы в Москве пообещал посетить еще один иностранный лидер

Vientiane Times: Президент Лаоса Сисулит посетит День Победы 9 мая в Москве
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Evgenia Novozhenina / Pool / Reuters

Президент Лаоса Тхонглун Сисулит посетит День Победы 9 мая в Москве. Об этом сообщает газета Vientiane Times.

«Президент Лаоса Тхонглун Сисулит возглавит делегацию из Лаоса для участия в торжествах по случаю Дня Победы в Москве 9 мая по приглашению президента [РФ] Владимира Путина. Министерство иностранных дел Лаосской Народно-Демократической Республики объявило о визите на этой неделе, подчеркнув важность события и тесные связи между двумя странами», — говорится в публикации.

Лаос и Россия, утверждает издание, «поддерживают дружеские отношения на протяжении десятилетий, и обе стороны подтвердили свою приверженность дальнейшему укреплению сотрудничества в предстоящие годы».

Ранее министр обороны Словакии Роберт Калиняк заявил, что поездка словацкого премьер-министра Роберта Фицо в Москву на парад Победы является знаком уважения. По его словам, Фицо также намерен посетить Дахау, Нормандию и Вашингтон, чтобы почтить память погибших в годы Второй мировой войны.

В июле 2025 года Путин поделился, что во время встречи тет-а-тет успел побеседовать с Сисулитом по-русски.

