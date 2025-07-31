Путин раскрыл необычную деталь в переговорах с президентом Лаоса

Путин: Часть переговоров с президентом Лаоса Сисулитом прошла на русском языке

Часть переговоров с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом в Кремле прошла на русском языке. Об этом сообщил российский лидер Владимир Путин по итогам встречи, передает ТАСС.

«Нужно отметить, что президент Сисулит окончил Ленинградский педагогический институт имени Герцена, а также имеет степень почетного доктора этого учебного заведения. И это позволило нам сегодня провести часть встречи, в том числе тет-а-тет, на русском языке», — рассказал президент России.

Путин добавил, что «не может не радовать» интерес граждан Лаоса к изучению русского языка. Глава государства указал на то, что он преподается в целом ряде учебных заведений, где в том числе работают российские преподаватели.

Ранее Путин назвал переговоры с Сисулитом полезными и конструктивными. Отмечается, что состоявшаяся встреча президентов двух стран продолжалась около 2,5 часов.

В ходе переговоров лидер Лаоса выразил желание подарить Путину «пару слонов» в честь 65-летия дипломатических отношений между государствами.