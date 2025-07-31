Президент Лаоса захотел подарить Путину слонов

Президент Лаоса Сисулит заявил Путину, что хотел бы подарить России пару слонов

Лаос хотел бы подарить России «пару слонов» в честь 65-летия дипломатических отношений между государствами. Об этом заявил президент республики Тхонглун Сисулит в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Кремле, сообщает журналист кремлевского пула Александр Юнашев в своем Telegram-канале.

«Президент Сисулит и весь лаосский народ хотят подарить вам и России пару слонов», — передал переводчик слова главы республики Юго-Восточной Азии.

В ответ на это Путин с улыбкой заявил, что подаренные слоны «в хозяйстве пригодятся».

Ранее президент России начал переговоры с коллегой из Лаоса. Как ожидается, стороны обсудят актуальные вопросы торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества двух стран. Кроме того, по итогам встречи ожидается принятие ряда двусторонних документов.

4 марта Путин поблагодарил премьер-министра Мьянмы Мин Аун Хлайна за подаренных слонят. Он также отметил, что отношения между двумя государствами развиваются поступательно и у них «хороший потенциал».