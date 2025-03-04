Путин рассказал о наших слонах

Путин поблагодарил премьера Мьянмы за слонят и отметил отношения между странами

Двусторонние отношения России и Мьянмы развиваются и обладают хорошим потенциалом. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС

«Отношения между нашими странами действительно развиваются поступательно. (...) Потенциал у нас очень хороший», — отметил российский лидер. Путин отметил на встрече с премьер-министром Мьянмы Мин Аун Хлайном рост товарооборота между странами в 2024 году и понадеялся на дальнейшее сотрудничество.

Также Хлайн поинтересовался о судьбе подаренных в прошлом году слонят и подчеркнул, что волновался за них. «Не могу не поблагодарить за такой теплый подарок», — ответил Путин.

Ранее российский лидер преподнес президенту Ирана Масуду Пезешкиану русские подарки. После завершения пресс-конференции по итогам переговоров Путин вручил Пезешкиану картину с зимним пейзажем.