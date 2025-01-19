Путин преподнес президенту Ирана русские подарки

Президент России Путин преподнес самовар главе Ирана Пезешкиану

Президент России Владимир Путин преподнес президенту Ирана Масуду Пезешкиану русские подарки. Соответствующее видео появилось в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

После завершения пресс-конференции по итогам переговоров лидеров упомянутых стран, Путин вручил Пезешкиану картину с зимним пейзажем. «Господин президент, это на память о России, о Вашем посещении. Так выглядит Россия зимой», — сказал Путин.

Помимо этого, глава государства презентовал коллеге самовар. «Ну а это традиционное наше изделие — самовар», — подчеркнул он.

В июне Путин подарил лидеру КНДР Ким Чен Ыну автомобиль Aurus и чайный сервиз. Путин, в свою очередь, получил от главы КНДР несколько художественных произведений с собственным изображением.