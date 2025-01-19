Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
14:24, 19 января 2025Ценности

Путин преподнес президенту Ирана русские подарки

Президент России Путин преподнес самовар главе Ирана Пезешкиану
Екатерина Ештокина

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Президент России Владимир Путин преподнес президенту Ирана Масуду Пезешкиану русские подарки. Соответствующее видео появилось в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

После завершения пресс-конференции по итогам переговоров лидеров упомянутых стран, Путин вручил Пезешкиану картину с зимним пейзажем. «Господин президент, это на память о России, о Вашем посещении. Так выглядит Россия зимой», — сказал Путин.

Помимо этого, глава государства презентовал коллеге самовар. «Ну а это традиционное наше изделие — самовар», — подчеркнул он.

В июне Путин подарил лидеру КНДР Ким Чен Ыну автомобиль Aurus и чайный сервиз. Путин, в свою очередь, получил от главы КНДР несколько художественных произведений с собственным изображением.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Соглашение о прекращении огня в Газе вступило в силу

      Захарова рассказала о зверствах над мирными жителями в курском селе

      Глава UFC заявил об упущенных возможностях Царукяна

      Путин преподнес президенту Ирана русские подарки

      Глава ВТБ заявил о необходимости «убить» SWIFT

      В российском регионе спасли полсотни человек при пожаре в общежитии

      Названы удаленные в США вместе с TikTok приложения

      Россиянин описал поездку в Мексику фразой «ободрали как липку»

      В вузах российского города создадут комнаты для кормления детей

      Певцов обвинил руководство «Ленкома» в игнорировании творческого завещания Захарова

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше