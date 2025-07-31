Путин принял в Кремле иностранного лидера

Путин и президент Лаоса Сисулит начали переговоры в Кремле

Президент России Владимир Путин начал переговоры в Кремле с прибывшим в Россию с официальным визитом президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом. Об этом сообщает ТАСС.

Как ожидается, стороны обсудят актуальные вопросы торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества двух стран, а также обменяются мнениями по ключевым темам региональной и глобальной повестки дня. Кроме того, по итогам встречи ожидается принятие ряда двусторонних документов.

Российскую сторону на переговорах представляют помощник президента Юрий Ушаков, главы МИД и Минстроя Сергей Лавров и Ирек Файзуллин, замглавы Минобороны Александр Фомин и замглавы Минфина Алексей Сазанов.

Ранее российский лидер провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. В ходе беседы стороны обсудили различные вопросы напряженной обстановки на Ближнем Востоке.

