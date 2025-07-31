Путин подвел итоги переговоров в Кремле

Путин назвал переговоры с президентом Лаоса в Кремле полезными и конструктивными

Президент России Владимир Путин назвал переговоры с лидером Лаоса Тхонглуном Сисулитом в Кремле полезными и конструктивными. Его слова передает РИА Новости.

«Мы с господином президентом провели полезные и конструктивные переговоры», — сказал российский лидер.

Отмечается, что встреча президентов двух стран, состоявшаяся в четверг, 31 июля, продолжалась около 2,5 часа. В ходе переговоров стороны обсудили актуальные вопросы торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества, а также обменялись мнениями по ключевым темам региональной и глобальной повестки.

Российскую сторону на переговорах представляли помощник президента Юрий Ушаков, главы МИД и Минстроя Сергей Лавров и Ирек Файзуллин, замглавы Минобороны Александр Фомин и замглавы Минфина Алексей Сазанов.