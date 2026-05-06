Иностранный лидер прибыл в Россию для участия в праздновании Дня Победы

16:53, 6 мая 2026

Король Малайзии султан Ибрагим прибыл в Россию в преддверии 9 Мая
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Evgenia Novozhenina / Pool / Reuters

Верховный правитель Малайзии султан Ибрагим прибыл в Россию. Об этом передает РИА Новости.

Агентство сообщает, что монарх прибыл в Москву в преддверии Дня Победы по приглашению президента России Владимира Путина.

27 апреля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что несколько зарубежных лидеров посетят парад Победы. Он отметил, что Кремль своевременно сообщит список иностранных гостей, которые примут участие в торжествах.

Ведущий научный сотрудник Отдела исследований Центральной и Восточной Европы Института Европы (ИЕ) РАН Михаил Ведерников в беседе с «Лентой.ру» объяснил, почему премьер-министр Словакии Роберт Фицо не посетит парад Победы 9 мая во время своего визита в Москву. Он указал на то, что политик поступает именно так, поскольку не желает связывать свой приезд с официальными мероприятиями на фоне ситуации на Украине.

Тем не менее, Фицо намерен возложить цветы и выразить от имени словацкого народа благодарность за освобождение.

