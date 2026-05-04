21:48, 4 мая 2026

Медведев дерзко высказался в адрес Зеленского и Пашиняна

Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Global Look Press

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев дерзко прокомментировал встречу президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Пост Медведев опубликовал в своем Telegram-канале.

«Сегодня в Ереване два безмозглых русофоба, которые отлично говорят на русском, беседовали на плохом английском из-за своей ущербности», — написал Медведев.

Медведев добавил, что вполне вероятно, все это было под камеру, а потом Зеленский и Пашинян разговаривали на привычном для них обоих великом и могучем русском языке.

«Не хватает только Трампа с Вэнсом, чтобы принять у неучей зачет по английскому», — заключил Медведев.

Владимир Зеленский и Никол Пашинян встретились в Армении 4 мая. На переговорах Киев и Ереван обсуждали вызовы и угрозы безопасности в регионе, дипломатическую работу Киева по установлению мира, а также экономическое партнерство.

Ранее на Западе испугались слов Дмитрия Медведева об угрозе ядерного апокалипсиса.

