Генсек НАТО выступил за продолжение конфликта на Украине

Генсек НАТО Рютте выступил за продолжение конфликта на Украине

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выступил за дальнейшее продолжение конфликта на Украине и оказание военной помощи Киеву. Об этом он заявил по итогам встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, передает агентство Reuters.

«Мы должны подтвердить свою приверженность продолжению войны, и мы должны сделать больше, чем просто удерживать Украину в бою», — сказал глава военного блока.

Ранее Рютте призвал страны Европейского союза и США увеличить военную помощь Украине, назвав это «сменой траектории конфликта». По его словам, военная поддержка Киева якобы отвечает интересам Европы и США, а также представляет важность для государств Индо-Тихоокеанского региона. В частности, он указал на Японию и Южную Корею.