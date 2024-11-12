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20:22, 12 ноября 2024Мир

Генсек НАТО выступил за продолжение конфликта на Украине

Генсек НАТО Рютте выступил за продолжение конфликта на Украине
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)
Марк Рютте

Марк Рютте. Фото: Manon Cruz / Reuters

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выступил за дальнейшее продолжение конфликта на Украине и оказание военной помощи Киеву. Об этом он заявил по итогам встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, передает агентство Reuters.

«Мы должны подтвердить свою приверженность продолжению войны, и мы должны сделать больше, чем просто удерживать Украину в бою», — сказал глава военного блока.

Ранее Рютте призвал страны Европейского союза и США увеличить военную помощь Украине, назвав это «сменой траектории конфликта». По его словам, военная поддержка Киева якобы отвечает интересам Европы и США, а также представляет важность для государств Индо-Тихоокеанского региона. В частности, он указал на Японию и Южную Корею.

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