Генсек НАТО призвал ЕС и США «изменить траекторию конфликта» на Украине

Генсек НАТО Рютте призвал ЕС и США увеличить военную помощь Украине

Страны Европейского союза (ЕС) и США должны увеличить военную помощь Украине. С таким заявлением на пресс-конференции в Париже выступил генсек НАТО Марк Рютте, его цитирует РИА Новости.

«Мы сообща должны подтвердить приверженность долгосрочной поддержке, и должны делать больше, чем просто поддерживать боеспособность Украины, (…) предоставляя Украине необходимую помощь, чтобы изменить траекторию конфликта», — призвал глава Североатлантического альянса.

По словам Рютте, военная поддержка Украины в интересах не только Европы и США, но и стран индотихоокеанского региона, в особенности Японии и Южной Кореи.

Ранее высокопоставленный украинский дипломат заявил, что президент США Джо Байден утратил доверие Киева из-за недостатка военной помощи.