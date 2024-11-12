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12:19, 12 ноября 2024Бывший СССР

На Украине заявили об утрате доверия к Байдену из-за недостатка военной помощи

Reuters: президент США Байден утратил доверие Украины из-за недостатка помощи
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Hannah McKay / Reuters

Президент США Джо Байден утратил доверие Украины из-за недостатка военной помощи. Об этом заявил в беседе с изданием Reuters неназванный украинский дипломат.

«Люди очень разочарованы тем, что за очень громкими словами администрации Байдена реальных шагов было гораздо меньше, особенно в прошлом году. Кто такой Байден сейчас? Он серьезно утратил в доверии», — заявил собеседник издания.

Украинский дипломат также добавил, что Киев уже не ждет смелых шагов от нынешней администрации, несмотря на новый пакет военной помощи.

Ранее стало известно о беспокойстве Киева из-за победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. По информации американской прессы, на Украине опасаются возможного снижения военной поддержки после инаугурации Трампа в январе 2025 года.

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