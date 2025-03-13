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13:16, 13 марта 2025Интернет и СМИ

На встречу Путина и Лукашенко аккредитовалось беспрецедентное число журналистов

Журналист Колесников: На встречу Путина и Лукашенко аккредитованы мировые СМИ
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Sputnik / Grigory Sysoyev / Pool / Reuters

На встречу президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в Кремле аккредитовалось беспрецедентное число журналистов из российских, белорусских и мировых СМИ. Об этом сообщает «Ъ» в Telegram со ссылкой на специального корреспондента Андрея Колесникова.

«Все ждут комментариев Владимира Путина о возможности прекращения огня по линии соприкосновения и мирных переговоров. Впрочем, ждать еще долго: переговоры с Александром Лукашенко начнутся не раньше 14:00 по Москве», — отметил Колесников.

По его словам, на встречу прибыли корреспонденты китайских и индийских СМИ, а также корреспонденты мировых агентств Reuters и AFP.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что повестка переговоров Путина и Лукашенко будет более чем богатой.

Президент Белоруссии прибыл в Россию в четверг, 13 марта. Самолет с главой государства во Внуково встретил почетный караул.

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