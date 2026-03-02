Бизнесмен Умар Джабраилов найден мертвым в Москве

Силовые структуры
11:36, 2 марта 2026Силовые структуры

Раскрыты детали о финансовом состоянии бизнесмена Джабраилова

Адвокат Карабанов подтвердил суицид Джабраилова, у него были заблокированы счета
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Михаил Почуев / ТАСС

Адвокат Александр Карабанов подтвердил суицид бизнесмена Умара Джабраилова, сообщает ТАСС.

Другой адвокат Тимур Маршани назвал бизнесмена очень яркой, незаурядной личностью, пишет Telegram-канал Mash. Юрист сказал, что печальная новость о смерти Джабраилова «выбила всех из колеи».

«В последнее время Умар Алиевич был в депрессии, переживал неудачи в бизнесе — его финансовое падение связано с текущей ситуацией», — сказал Маршани.

Налоговая служба заблокировала все счета Джабраилова в пяти банках. РИА Новости уточняет, что из-за долга в 40 тысяч рублей.

Он считался одним из самых ярких бизнесменов Москвы в 1990-е годы, отмечает агентство. Окончив МГИМО, Джабраилов управлял российско-американским совместным предприятием «Интурист-Радамер», в собственности которого была гостиница «Рэдиссон-Славянская» у Киевского вокзала в Москве. Там во время официальных визитов в Россию останавливался бывший президент США Билл Клинтон.

О том, что Умар Джабраилов покончил с собой, стало известно утром 2 марта. Его последнее сообщение в Telegram-канале было посвящено операции Израиля и США в Иране.

