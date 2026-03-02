Стали известны детали последнего разговора покончившего с собой бизнесмена Джабраилова

Mash: Накануне смерти Джабраилов жаловался подруге, что у него нет настроения

Накануне смерти бизнесмен и бывший сенатор от Чечни Умар Джабраилов жаловался подруге, что у него нет настроения. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, разговор между бизнесменом и его подругой состоялся в 18:51 по мск времени. Он сам начал общение с женщиной в тот вечер. Отмечается, что этой зимой Джабраилов часто говорил об одиночестве и накопившихся проблемах, которых у него в последнее время было много. Речь идет как о личных и деловых, так и о связанных со здоровьем. Джабраилов регулярно проходил медицинские обследования, потому что плохо себя чувствовал и нередко болел.

1 февраля Джабраилов с друзьями ездил в Мекку, чтобы помолиться и привести в порядок мысли. Однако после этого его состояние стало еще более подавленным.

По информации Mash, Джабраилов часто говорил об одиночестве и о том, что с ним рядом нет близкого человека, а дочери навещают его редко. По его словам, у него не было собственного жилья, он арендовал квартиру. При этом бизнесмен активно пользовался социальными сетями.

Ранее сообщалось, что Джабраилова с огнестрельным ранением головы и отеком мозга доставили в больницу из московского отеля, но спасти не смогли. Рядом с ним в номере гостиницы был найден пистолет.

