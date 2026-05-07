Раскрыт грозящий срок «звездному» адвокату из Москвы

Адвокату Карабанову грозит до десяти лет колонии

Адвокату Александру Карабанову, взятому под стражу по делу о мошенничестве, грозит до десяти лет колонии. Об этом сообщает РИА Новости.

Также адвокату могут назначить штраф до одного миллиона рублей.

О задержании Карабанова стало известно 7 мая. По версии следствия, он пообещал разрешить проблему с уголовным делом по факту хищения продукции АО «Концерн Калашников». За решение вопроса адвокат попросил семь миллионов рублей, два из которых, по его словам, предназначались должностным лицам в качестве аванса. 26 ноября 2024 года Карабанов получил первую часть суммы.

В разные годы Карабанов представлял в судах интересы известных лиц. В частности, его клиентами были полковник-миллиардер Дмитрий Захарченко, предприниматели Умар Джабраилов и Сергей Полонский, а также семья певицы и актрисы Жанны Фриске.

