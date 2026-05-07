Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:13, 7 мая 2026Силовые структуры

Раскрыт грозящий срок «звездному» адвокату из Москвы

Адвокату Карабанову грозит до десяти лет колонии
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Андрей Махонин / ТАСС

Адвокату Александру Карабанову, взятому под стражу по делу о мошенничестве, грозит до десяти лет колонии. Об этом сообщает РИА Новости.

Также адвокату могут назначить штраф до одного миллиона рублей.

О задержании Карабанова стало известно 7 мая. По версии следствия, он пообещал разрешить проблему с уголовным делом по факту хищения продукции АО «Концерн Калашников». За решение вопроса адвокат попросил семь миллионов рублей, два из которых, по его словам, предназначались должностным лицам в качестве аванса. 26 ноября 2024 года Карабанов получил первую часть суммы.

В разные годы Карабанов представлял в судах интересы известных лиц. В частности, его клиентами были полковник-миллиардер Дмитрий Захарченко, предприниматели Умар Джабраилов и Сергей Полонский, а также семья певицы и актрисы Жанны Фриске.

Ранее сообщалось, что на Урале суд дал 14,5 года колонии за сбыт наркотических конфет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Беспилотник ударил в расположенный в 2000 километров от Украины дом в российском городе

    НАСА запустит Dragon к МКС 12 мая

    Захарова предупредила французских бизнесменов об опасностях сотрудничества с Украиной

    Предложивший ВСУ завоевать Китай политик захотел диктатуры

    На Первый канал подали в суд из-за шутки про русских в КВН

    В Словакии объяснили цель поездки Фицо в Москву на 9 Мая

    В Европе начали повышать ставки

    Нападение подростка на мужчину ради 3,8 миллиона рублей в Москве попало на видео

    Девушка за сутки сшила сестре платье на выпускной и вызвала ажиотаж в сети

    Чернокожий участник СВО захотел стать депутатом в приграничье

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok