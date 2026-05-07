09:36, 7 мая 2026

Россиянка построила бизнес на конфетах с необычной начинкой и села на 14,5 года

Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Свердловской области суд приговорил жительницу Жанну Головатую к 14,5 года колонии общего режима за сбыт наркотических конфет в подарочных упаковках. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Следствие и суд установили, что с апреля 2022 по июль 2024 года женщина с сообщником арендовали квартиру в Талице и стали выращивать там грибы. Подельники готовили с ними шоколадные конфеты и отправляли их почтой.

Для продажи они создали интернет-магазин в Telegram. Головатая принимала заказы, упаковывала конфеты в подарочные коробки с открытками и наклейками, а после отправки передавала покупателям трек-номера для отслеживания. Всего конфеты были отправлены пяти покупателям. Женщина признала вину и заключила досудебное соглашение. Уголовное дело в отношении подельника выделено в отдельное производство.

