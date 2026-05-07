08:49, 7 мая 2026

Пойманный полицейскими россиянин заговорил на придуманном языке

Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ38»

В Тулуне водитель, устроивший ДТП, заговорил с полицейскими на придуманном языке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Госавтоинспекции по Иркутской области.

По предварительным данным, 70-летний водитель автомобиля ВАЗ 21063 при повороте не уступил дорогу Toyota Camry, за рулем которой находился 44-летний мужчина. В результате произошло столкновение еще с двумя припаркованными машинами. Медпомощь понадобилась двум пассажирам.

Прибывшие на место аварии полицейские заметили у водителя Camry признаки опьянения и стали задавать ему вопросы, на них мужчина начал отвечать на выдуманном языке. Вскоре запас выдуманных слов у водителя закончился и уже на русском языке он рассказал, что перед поездкой выпил водку. В отношении него инспекторы составили административный протокол за езду в нетрезвом виде.

