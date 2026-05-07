07:58, 7 мая 2026

Мужчину пырнули ножом в живот на улице в Москве

В Москве задержали мужчину, ударившего ножом прохожего
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

В Москве задержали мужчину, ударившего ножом прохожего. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении МВД России.

На остановке «Главная аллея» между двумя мужчинами произошла драка, во время которой один другому нанес удар ножом в живот. Потерпевшего госпитализировали.

Напавший был задержан по горячим следам. Им оказался 39-летний ранее судимый уроженец Калмыкии. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Мужчина взят под стражу.

Ранее сообщалось, что в Дагестане мать, возившую мертвую дочь в коляске, поместили в психдиспансер.

