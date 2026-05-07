Мужчину пырнули ножом в живот на улице в Москве

В Москве задержали мужчину, ударившего ножом прохожего. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении МВД России.

На остановке «Главная аллея» между двумя мужчинами произошла драка, во время которой один другому нанес удар ножом в живот. Потерпевшего госпитализировали.

Напавший был задержан по горячим следам. Им оказался 39-летний ранее судимый уроженец Калмыкии. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Мужчина взят под стражу.

