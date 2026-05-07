Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:24, 7 мая 2026Силовые структуры

Возившую в коляске мертвого ребенка россиянку отправили в психдиспансер

В Дагестане мать, возившую мертвую дочь в коляске, поместили в психдиспансер
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

В Дагестане суд отправил в психоневрологический диспансер жительницу Дербента, годовалую дочь которой нашли без признаков жизни в прогулочной коляске. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Женщина будет находиться в диспансере до 8 октября. По данным следствия, она вела затворнический образ жизни, отказывалась от помощи родных и соцслужб. С 26 февраля она находилась в СИЗО.

20 февраля в Дербенте полицейские остановили женщину для проверки документов. В результате в ее коляске нашли детское тело. Было возбуждено уголовное дело. Предварительно установлено, что причиной произошедшего могло стат истощение.

Ранее сообщалось, что в российской сауне раскрыли жестокую расправу спустя 20 лет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине пожаловались на разрушения беспрецедентного масштаба. Куда попал «Искандер» и почему удар стал таким мощным?

    Освобожденного при обмене оппозиционера переобъявили в розыск в России

    ВСУ перебросили резервы к Сумам из-за российских войск

    Собянин сообщил о новой атаке украинских беспилотников на Москву

    Microsoft обвинили в обмане геймеров

    Девушка выложила фото найденной во время уборки вещи и получила совет отнести ее в музей

    Блогерша описала отличие европейцев от россиян словами «наши стесняются это сказать»

    Эксперт Милешкин оценил новые парковочные льготы для некоторых водителей

    Возившую в коляске мертвого ребенка россиянку отправили в психдиспансер

    В США определили доминирующую сторону конфликта на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok