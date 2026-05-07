Возившую в коляске мертвого ребенка россиянку отправили в психдиспансер

В Дагестане мать, возившую мертвую дочь в коляске, поместили в психдиспансер

В Дагестане суд отправил в психоневрологический диспансер жительницу Дербента, годовалую дочь которой нашли без признаков жизни в прогулочной коляске. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Женщина будет находиться в диспансере до 8 октября. По данным следствия, она вела затворнический образ жизни, отказывалась от помощи родных и соцслужб. С 26 февраля она находилась в СИЗО.

20 февраля в Дербенте полицейские остановили женщину для проверки документов. В результате в ее коляске нашли детское тело. Было возбуждено уголовное дело. Предварительно установлено, что причиной произошедшего могло стат истощение.

