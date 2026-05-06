13:00, 6 мая 2026Силовые структуры

Жестокую расправу в российской сауне раскрыли спустя 20 лет

На Ставрополье суд приговорил мужчин за жестокое убийство 20-летней давности
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Ставропольский краевой суд приговорил двух мужчин к длительным срокам за жестокую расправу в Пятигорске 20-летней давности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Следствие и суд установили, что в марте 2005 года фигуранты жестоко избили женщину в сауне во время конфликта. Она потеряла сознание. На шум в помещение зашел знакомый избитой, он попытался вступиться за нее, но в результате также оказался сильно избит. После этого напавшие принялись его душить.

Одного из фигурантов приговорили к 12 годам колонии строгого режима, второго — к пожизненному заключению.

Ранее сообщалось, что на Урале суд отправил на принудительное лечение мужчину за связь с террористами.

