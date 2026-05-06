Просившего политубежище россиянина отправили на лечение

На Урале суд отправил на принудительное лечение мужчину за связь с террористами

Свердловский областной суд отправил на принудительное лечение жителя Новоуральска Александра Рыжкова, связавшегося с представителем легиона «Свобода России» (ЛСР, запрещенная в России террористическая организация). Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Следствие и суд установили, что Рыжков инициировал контакт с консульством иностранного государства, чтобы получить политическое убежище. Взамен он предложил свои услуги: предоставить информацию и фотографии закрытого предприятия. Тогда же он списался с представителем легиона.

От уголовного преследования мужчину освободили по состоянию здоровья. Его поместят в медорганизацию, оказывающую психиатрическую помощь.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала россиян в Ленобласти, Чите и Томске за оправдание атак украинскими дронами и призывы к диверсиям.

