Силовые структуры
10:49, 6 мая 2026

Оценка атак дронов по России закончилась задержаниями

ФСБ задержала россиян в Ленобласти, Чите и Томске за оправдание атак дронами
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

ФСБ задержала россиян в Кингисеппе (Ленинградской области), Чите и Томске за оправдание атак украинскими дронами и призывы к диверсиям. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

По данным силовиков, задержанные писали в соцсетях и Telegram комментарии, в которых оправдали удары Украины дронами и ракетами по объектам топливно-энергетического комплекса, а также теракт на Крымском мосту. Кроме того, они призывали совершать диверсии и теракты на объектах транспортной инфраструктуры. Возбуждены уголовные дела.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала в российских городах работающих на иностранцев россиян.

