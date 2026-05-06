Оценка атак дронов по России закончилась задержаниями

ФСБ задержала россиян в Ленобласти, Чите и Томске за оправдание атак дронами

ФСБ задержала россиян в Кингисеппе (Ленинградской области), Чите и Томске за оправдание атак украинскими дронами и призывы к диверсиям. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

По данным силовиков, задержанные писали в соцсетях и Telegram комментарии, в которых оправдали удары Украины дронами и ракетами по объектам топливно-энергетического комплекса, а также теракт на Крымском мосту. Кроме того, они призывали совершать диверсии и теракты на объектах транспортной инфраструктуры. Возбуждены уголовные дела.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала в российских городах работающих на иностранцев россиян.