Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:50, 6 мая 2026Силовые структуры

ФСБ задержала в российских городах работающих на иностранцев россиян

В 4 городах России ФСБ задержала 4 россиян и иностранца за сбор данных
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В четырех городах России сотрудники ФСБ задержали четверых россиян и одного иностранца за сбор данных об объектах для диверсий. Об этом пишет ТАСС.

Сначала сообщалось о задержании в четырех городах, однако позже их количество выросло. В результате силовики провели задержания в Удмуртии, Алтайском и Забайкальском краях, Амурской, Астраханской, Ленинградской, Рязанской, Томской областях. Там обнаружили пятерых пособников спецслужб Украины и двух человек, которые выступали за атаки на Россию.

Ранее в Курской области ФСБ задержала 24-летнего местного жителя, оказавшегося агентом военной разведки Украины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина отказалась от перемирия с Россией на 9 Мая

    Бойцов «Эспаньолы» взяли под стражу за оборот оружия и взрывчатки

    Уволенная из-за возраста российская актриса пожаловалась на блогеров в кино

    В США заявили о согласии с Россией по вопросу Украины

    В РОАД назвали наиболее выгодное время для покупки машин в России

    Российскому военному смягчили приговор после вмешательства омбудсмена

    ФСБ задержала в российских городах работающих на иностранцев россиян

    Россиянин обвинил в издевательствах рехаб-центр Пьехи с проживанием за 180 тысяч в месяц

    В России сделали вывод из смертельной атаки ВСУ на Крым перед перемирием Зеленского

    Бывший командующий НАТО призвал Запад не бросать суверенную Украину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok