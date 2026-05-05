09:59, 5 мая 2026

ФСБ задержала создавшего шпионскую сеть в российском регионе агента украинской разведки

Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Vadim Akhmetov / URA.RU / Globallookpress.com

В Курской области ФСБ задержала 24-летнего местного жителя, оказавшегося агентом военной разведки Украины. Об этом со ссылкой на центр общественных связей ФСБ России сообщает ТАСС.

По данным ФСБ, задержанный был завербован через Telegram сотрудником Главного управления разведки (ГУР) Украины, который убедил его за деньги стать агентом. Молодой человек создал целую шпионскую сеть, в которую вовлек людей, имевших с ним близкую связь. В настоящий момент установлены как минимум четыре помощника агента.

Отмечается, что агент и его люди занимались сбором сведений и фотоматериалов о военных и гражданских объектах региона.
Задержанный дал признательные показания, следственные действия продолжаются, возбуждено уголовное дело о государственной измене.

Ранее в Новосибирске двое российских ученых получили по 12,5 года колонии строгого режима по уголовному делу о государственной измене.

