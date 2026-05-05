ФСБ задержала создавшего шпионскую сеть в российском регионе агента украинской разведки

В Курской области задержали агента ГУР Украины, создавшего шпионскую сеть

В Курской области ФСБ задержала 24-летнего местного жителя, оказавшегося агентом военной разведки Украины. Об этом со ссылкой на центр общественных связей ФСБ России сообщает ТАСС.

По данным ФСБ, задержанный был завербован через Telegram сотрудником Главного управления разведки (ГУР) Украины, который убедил его за деньги стать агентом. Молодой человек создал целую шпионскую сеть, в которую вовлек людей, имевших с ним близкую связь. В настоящий момент установлены как минимум четыре помощника агента.

Отмечается, что агент и его люди занимались сбором сведений и фотоматериалов о военных и гражданских объектах региона.

Задержанный дал признательные показания, следственные действия продолжаются, возбуждено уголовное дело о государственной измене.

