Двум российским ученым РАН дали срок по делу о госизмене

В Новосибирске двум ученым РАН дали по 12,5 года за госизмену

В Новосибирске двое российских ученых получили по 12,5 года колонии строгого режима по уголовному делу о государственной измене. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным следствия, речь об ученых-физиках Валерии Звегинцеве и Владиславе Галкине. Первый — главный научный сотрудник Института теоретической и прикладной механики имени С. А. Христиановича Сибирского отделения РАН, второй — кандидат физико-математических наук, доцент Томского политехнического университета (ТПУ), специалист в области механики сверхзвуковых течений и аэрогазодинамики.

Коллеги отправленных в колонию ученых выступили с письмом в их защиту, которое было опубликовано на сайте института.

Ранее следователи ФСБ предъявили обвинение в госизмене президенту Санкт-Петербургской Арктической общественной академии наук, 78-летнему Валерию Митько.