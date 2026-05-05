Двум российским ученым РАН дали срок по делу о госизмене

09:26, 5 мая 2026

В Новосибирске двум ученым РАН дали по 12,5 года за госизмену
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Новосибирске двое российских ученых получили по 12,5 года колонии строгого режима по уголовному делу о государственной измене. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным следствия, речь об ученых-физиках Валерии Звегинцеве и Владиславе Галкине. Первый — главный научный сотрудник Института теоретической и прикладной механики имени С. А. Христиановича Сибирского отделения РАН, второй — кандидат физико-математических наук, доцент Томского политехнического университета (ТПУ), специалист в области механики сверхзвуковых течений и аэрогазодинамики.

Коллеги отправленных в колонию ученых выступили с письмом в их защиту, которое было опубликовано на сайте института.

Ранее следователи ФСБ предъявили обвинение в госизмене президенту Санкт-Петербургской Арктической общественной академии наук, 78-летнему Валерию Митько.

