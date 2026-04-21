Российского подростка отправили на перевоспитание после теракта

Суд отправил в воспитательную колонию 17-летнего омича на 6,5 года за теракт

Второй Восточный окружной военный суд приговорил к 6,5 года лишения свободы 17-летнего жителя Омска за теракт на железной дороге. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Подросток будет отбывать наказание в воспитательной колонии. Его старшие 18-летние приятели, с которыми он совершил кражу и грабеж, отделались более мягким приговором в виде условного наказания и штрафа.

Суд установил, что в декабре 2023 года несовершеннолетний омич за деньги взял задание от неизвестного в сети повредить объект транспортной инфраструктуры. С этой целью он поджег батарейный шкаф на участке между станциями Левобережный и Омск-Северный. В результате была задержка движения поездов, ущерб превысил 142 тысячи рублей.

В июле 2023 года подросток с товарищами проникли в частный гараж и похитили оттуда инструменты и видеорегистратор, причинив владельцу ущерб на 140 тысяч рублей. После чего двое из них украли из магазина продукты на 12 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области сотрудники МВД и ФСБ задержали подростка за поджог релейного шкафа и трансформаторной будки на железной дороге.