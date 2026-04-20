15:43, 20 апреля 2026Силовые структуры

Исполнителем теракта на железной дороге оказался российский школьник

В Ленобласти задержали девятиклассника за поджог на железной дороге
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В Ленинградской области сотрудники МВД и ФСБ задержали подростка за поджог релейного шкафа и трансформаторной будки на железной дороге. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

Следствие и суд установили, что юноша совершил поджоги при помощи легковоспламеняющейся жидкости на железнодорожных путях станций Лаврики и Девяткино. Такое указание ему дал куратор в мессенджере.

Возбуждено уголовное дело по статье о теракте. Юноше грозит до 20 лет колонии. Пока он находится под домашним арестом.

Ранее сообщалось, что в Курске суд приговорил к 19 годам жителя Свердловской области за госизмену.

