Командировка наводчика дронов в российский регион обернулась 19-летним приговором

В Курске суд приговорил к 19 годам жителя Свердловской области за госизмену

Курский областной суд дал жителю Свердловской области 19 лет колонии строгого режима по делу о государственной измене. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Следствие и суд установили, что мужчина, будучи противником проводимой Россией политики, стал изучать идеологию украинского военизированного объединения, проникся ею и инициировал контакт с представителем формирования.

В результате ему дали задание, согласно которому он приехал в Курскую область в командировку собирать информацию об уязвимых объектах инфраструктуры для их атаки беспилотниками. Мужчина осмотрел необходимые места, определил их географические координаты и передал куратору.

