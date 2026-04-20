11:10, 20 апреля 2026Силовые структуры

Командировка наводчика дронов в российский регион обернулась 19-летним приговором

В Курске суд приговорил к 19 годам жителя Свердловской области за госизмену
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Курский областной суд дал жителю Свердловской области 19 лет колонии строгого режима по делу о государственной измене. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Следствие и суд установили, что мужчина, будучи противником проводимой Россией политики, стал изучать идеологию украинского военизированного объединения, проникся ею и инициировал контакт с представителем формирования.

В результате ему дали задание, согласно которому он приехал в Курскую область в командировку собирать информацию об уязвимых объектах инфраструктуры для их атаки беспилотниками. Мужчина осмотрел необходимые места, определил их географические координаты и передал куратору.

Ранее сообщалось, что в Пятигорске предотвратили теракт с участием гражданки Германии.

