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20:13, 24 июня 2026Путешествия

Замужняя туристка домогалась 18-летнего парня в сауне отеля и поплатилась

DS: 38-летняя туристка домогалась 18-летнего юноши в сауне отеля в Магалуфе
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Kitreel / Shutterstock / Fotodom

Отдыхающая с мужем в Испании туристка стала фигуранткой громкого скандала — она домогалась юноши, который был в два раза младше ее, и поплатилась. Об этом сообщило издание Daily Star (DS).

Инцидент произошел в гостинице Martinique в Магалуфе на Майорке в июне 2025 года, однако слушание по делу состоялось лишь вчера, 23 июня 2026-го. 38-летняя Рафаэлла Ричер Мартинс Бернс из Ирландии познакомилась с 18-летним туристом из Швеции в сауне отеля. «Меня охватило сексуальное возбуждение. Я подумала, что он тоже мной интересуется, что мы флиртуем», — позже призналась Бернс.

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Замужняя женщина начала трогать юношу без его согласия, однако он пожаловался на неподобающие действия новоиспеченной знакомой. «Я сразу же извинилась. Мне было очень стыдно», — добавила Бернс во время слушания в испанском суде.

Женщина признала вину, понимая, что ей может грозить до 18 месяцев лишения свободы. Однако судья обязал ее выплатить штраф в размере 2700 евро (229,3 тысячи рублей) и 500 евро (42,4 тысячи рублей) в качестве компенсации потерпевшему.

Ранее двое мужчин домогались туристов и предлагали им деньги за секс. Инцидент произошел на побережье Пасео Маритимо в городе Пальма, расположенном на острове Майорка, Испания.

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