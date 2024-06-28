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02:11, 28 июня 2024Мир

Супруга Байдена оценила готовность мужа к дебатам с Трампом

Супруга Байдена Джилл заявила, что ее муж готов к дебатам с Трампом

Фото: Morry Gash / Pool / Reuters

Президент США Джо Байден готов к дебатам с его оппонентом, бывшим главой страны Дональдом Трампом. Об этом сообщила супруга американского лидера Джилл, ее слова приводит РИА Новости.

«Джо готов, он уверен, вы знаете, как хорош он в дебатах», — заявила первая леди.

Дебаты политиков пройдут в пятницу, 28 июня, в 4:00 по московскому времени в студии телеканала CNN. Они станут первыми за всю предвыборную кампанию этого года. По данным CBS, Байден и Трамп обсудят вопросы безопасности границ и иммиграции, экономики страны, энергетики, проблемы защиты демократии и права на аборт.

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      Марина Совина
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