Трамп и Байден проведут первые дебаты. Что они будут говорить о кризисе мигрантов и будущем США?

CNN: первые предвыборные дебаты Трампа и Байдена пройдут 27 июня

27 июня действующий глава Белого дома, демократ Джо Байден и его оппонент, экс-президент-республиканец Дональд Трамп проведут дебаты в студии телеканала CNN. По московскому времени они состоятся 28 июня в 4:00. Эти дебаты станут первыми за всю предвыборную кампанию этого года.

В любое время, где угодно, в любом месте. Давай, Джо. Давай дебатировать! Дональд Трамп Экс-президент США

Инициатором дебатов стал Трамп. Вопреки сомнениям президентской администрации, Байден согласился на вызов соперника.

Основные темы дебатов и регламент

Официально CNN не сообщал заранее темы дебатов. Однако телеканал CBS со ссылкой на источники заявил, что частью повестки станут вопросы безопасности границ и иммиграции, права на аборт, экономики страны, энергетики и проблемы защиты демократии.

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Продолжительность дебатов составит 90 минут. Ни одному из кандидатов не разрешается выходить на сцену с конспектами или другими подготовленными материалами, однако им будут предоставлены ручка и бумага для записей. Также каждому будет отведено по две минуты на ответы и по минуте на возражение.

Основные линии атаки Трампа: иммиграция и экономика

Как отмечает газета The New York Times (NYT), предполагаемый кандидат от Республиканской партии и его предвыборный штаб сосредоточили внимание на нападках против Байдена по вопросам иммиграции и экономики. Как показали опросы, эти проблемы вызывают наибольшую озабоченность у многих американских избирателей.

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Трамп «почти гарантированно» обвинит действующего президента США в резком росте потока нелегалов через южную границу. Также он может подвергнуть критике недавний указ Байдена об ужесточении контроля на границе страны, временно запретивший предоставлять нелегальным мигрантам политическое убежище.

В своих выступлениях Трамп часто обвиняет своего оппонента в том, что он мало что делает для решения проблемы роста цен на продукты питания и жилье. Он также критикует политику президентской администрации за увеличение государственных расходов, которые способствуют инфляции.

Основные линии атаки Байдена: право на аборт и демократия

Байден и его предвыборный штаб часто заявляли о том, что они планируют надавить на Трампа по вопросам права на аборт и защиты демократии — двух повесток, по которым опросы показывают, что избиратели больше доверяют действующему президенту, чем его предшественнику.

Демократы настаивают, что Трамп «стремится повернуть страну назад» в вопросе прав женщин, в том числе позволяя правительствам штатов контролировать их беременность и преследовать их за аборты.

Давайте проясним ситуацию. За этот кошмар отвечает один человек, и он это признал и хвастается этим: Дональд Трамп Джо Байден Президент США

Предвыборная кампания Байдена также сосредоточила свое внимание на якобы угрозе, которую Трамп представляет для демократии США. В частности, речь идет о роли экс-президента в штурме Капитолия 6 января 2021 года.

Риски для обоих кандидатов: суды и возраст

Газета The Financial Times (FT) отметила, что вопрос о поднятии темы уголовных преследований Трампа является для Байдена рискованным. Он может использовать уголовные процессы в качестве повода для нападок, однако у президента США есть свои «юридические головные боли». Под этим имеется в виду обвинительный вердикт его сыну Хантеру Байдену за незаконное хранение оружия.

Еще одной деликатной темой для обоих кандидатов является тема возраста. Байдену 81 год, и у многих американцев есть вопросы о его физической и умственной пригодности для еще одного четырехлетнего президентского срока. При этом Трамп, которому 78 лет, не многим моложе своего соперника. Этот аргумент тоже может быть использован против республиканского кандидата.