Трампа признали виновным по уголовному делу. Сможет ли он после этого приговора стать президентом США?

Американист Ярыгин: дата суда может быть нацелена на попытку снять Трампа

Сам факт судебного процесса над экс-президентом США Дональдом Трампом в разгар предвыборной кампании говорит о политической ангажированности дела, так как оно отвечает интересам действующего американского лидера Джо Байдена. Об этом «Ленте.ру» рассказал политолог, доцент кафедры американских исследований Санкт-Петербургского государственного университета Григорий Ярыгин.

30 мая суд присяжных в уголовном суде Манхэттена вынес обвинительный вердикт Трампу по уголовному делу о сокрытии выплат порноактрисе Сторми Дэниелс. Его признали виновным по всем 34 пунктам обвинения. По мнению судей, политик осуществил фальсификацию президентских выборов 2016 года, так как не предоставил избирателям всю информацию о себе, скрывая факт своих любовных похождений.

Как отмечает политолог, окончательный приговор 11 июля может стать инструментом давления на республиканцев, чей партийный съезд состоится четырьмя днями позже 15 июля, когда кандидат в президенты будет выдвинут официально.

Сам момент вынесения вердикта вызывает сомнения в том, что этот процесс политически не ангажирован в пользу демократов. Спешка с проведением судебного разбирательства и вот этот зазор, который дается Республиканской партии для замены кандидатов, словно организован для того, чтобы заменить Трампа. Поэтому вчерашнее решение выглядит именно как окрашенное в политических тонах Григорий Ярыгин американист

При этом эксперт подчеркнул, что вне зависимости от приговора 11 июля, Трамп все равно может участвовать в выборах, даже если будет помещен под тюремное заключение. Однако статус осужденного может нести репутационные издержки для республиканцев. Поэтому гипотетически партия может сделать выбор в пользу бывших оппонентов Трампа на праймериз, включая экс-постпреда США при ООН Никки Хейли и губернатора Флориды Рона Десантиса. Однако популярность обоих политиков несопоставима с Трампом, которого поддерживает практически вся партия.

Под давлением суда партия может заменить кандидата, формально не нарушив никаких процедур (...) Здесь может сыграть свою роль кандидатура Хейли, которая приостанавливала свою кампанию. Они ведь с Десантисом объявили именно о приостановке компании, а не о выходе из нее. Они используют этот термин для таких форс-мажорных ситуаций Григорий Ярыгин американист

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Судьи будут учитывать давление общественности

Ярыгин добавил, что несмотря на возможную политическую подоплеку, судьи не могут не игнорировать давление Республиканской партии и сторонников Трампа. По его словам, ситуация формирует максимально напряженный политический климат, который будет учтен при вынесении приговора.

Коллективный Трамп это не феномен одного человека, а запрос целого общества на некую справедливость. Поэтому здесь встает очень важный вопрос сможет ли тот политический климат, который сейчас сложился вокруг него, оказать влияние на решение судьи. Очевидно, что он не сможет от него абстрагироваться. Это просто невозможно Григорий Ярыгин американист

Поэтому эксперт резюмировал, что сейчас трудно окончательно предположить меру наказания Трампа. По его словам, это может быть как штраф в две тысячи долларов, так и тюремное заключение сроком на 10 лет. Последнее решение может стать прецедентом в американской политической системе, которая допускает избрание президентом сидящего за решеткой человека.

Американская система допускает возможность победы человека, который находится в заключении. Трамп теоретически даже может управлять страной, находясь в тюрьме. И тогда Белый дом могут перевести в статус исправительного учреждения. Возможны и какие-нибудь другие смешно звучащие решения Григорий Ярыгин американист

Трамп продолжает избирательную кампанию в образе мученика

Американист отметил, вердикт о виновности Трампа сейчас не скажется на его предвыборной кампании. До 11 июля он гарантировано остается на свободе и продолжает свою деятельность. При этом он будет максимально эксплуатировать образ политического мученика.

Трамп посредством этого вердикта уже получил образ жертвы политической системы. Он прямо проводит аналогию с религиозными мучениками и ее активно используют средства массовой информации Григорий Ярыгин американист

Также Ярыгин обратил внимание, что по итогам решения суда произошел резкий рост пожертвований на компанию Трампа. По его словам, данный факт лишь подтверждает закономерность о росте позиций политика каждый раз после очередного давления со стороны судебных властей.

Уже можно заметить увеличение поступлений в его избирательный штаб, включая как обычных граждан так и крупных спонсоров. Каждый раз, когда Трампу предъявляют обвинение и он появляется в суде, мы наблюдаем такие пики пожертвований. Они могут быть разной высоты, но это очевидно привлекает внимание его электората Григорий Ярыгин американист

Однако статус осужденного будет нести и большие риски для Трампа. По словам политолога, этот факт может отпугнуть колеблющихся избирателей, особенно в тех штатах, где кандидат идет вровень с действующим американским лидером Джо Байденом.

Что такое колеблющиеся штаты? Перечень американских штатов, где кандидаты-демократы и кандидаты-республиканцы имеют равные шансы на победу. В условиях политической системы США голоса подобных штатов играют решающую роль на выборах, так как исход голосования в них не может быть предопределен. Обычно под такими штатами подразумеваются: Висконсин, Пенсильвания, Миннесота, Аризона, Айова, Джорджия, Вирджиния, Флорида, Огайо, Мичиган, Невада и Северная Каролина.

Данный факт также создает дополнительные проблемы и для самой Республиканской партии и ее самоподачи, стремясь привлечь новый электорат. По мнению Ярыгина, из-за этого можно будет увидеть «новые элементы избирательной кампании, которые раньше не применялись в США».

Избирательный штаб Трампа будет обыгрывать статус жертвы, но им придется балансировать и нивелировать последствия судебных тяжб, потому что не все неопределившиеся избиратели готовы голосовать за осужденного Григорий Ярыгин американист

Фото: Jane Rosenberg / Reuters

Помилования Трампа Байденом ожидать не стоит

Ярыгин резюмировал, что Байден сделает все необходимое, чтобы не вовлекаться в процесс суда над Трампом и не ассоциироваться с ним. Политолог также исключил возможность помилования действующим американским лидером, которое в апреле допускала газета The New York Times (NYT). По его словам, для Байдена подобное решение не будет иметь политической выгоды, с учетом того, что Байден серьезно ужесточил свою предвыборную риторику за последние недели.

Байден не будет делать такие жесты доброй воли. Нынешняя президентская администрация будет подчеркивать независимость ветвей власти, потому что сам факт суда играет в пользу Демократической партии. Подобный шаг не принесет Байдену никакой политической выгоды Григорий Ярыгин американист

Американист также подчеркнул, что продолжающиеся судебные тяжбы с сыном президента Хантером Байденом не наносят настолько негативного эффекта, как Трампу. Поэтому он отметил, что этот процесс не является для Байдена проблемой первого порядка.