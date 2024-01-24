Трамп резко увеличил свои шансы одержать победу на президентских выборах в США. Как он сумел сделать это?

Экс-глава США Трамп гордится своей победой на праймериз в Нью-Гемпшире

23 января в американском штате Нью-Гемпшир состоялись первые в США праймериз Демократической и Республиканской партий. Экс-президент США Дональд Трамп получил 12 из 21 делегата от штата и заявил, что гордится своей победой.

Его главный оппонент, бывший постпред США при ООН Никки Хейли признала поражение в этом раунде, однако пообещала продолжить кампанию.

Действующий американский лидер Джо Байден также победил на праймериз Демократической партии в штате. Несмотря на тот факт, что его имени не было в избирательных бюллетенях и он отказался от участия в кампании на выдвижение, он с подавляющим перевесом обошел остальных конкурентов. Дело в том, что его сторонники сами вписывали имя президента в бюллетень.

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Успех Трампа в Нью-Гемпшире может предопределить исход всей кампании

Нью-Гемпшир имеет важное символическое значение в американской предвыборной гонке, так как это первый штат, где проходит процедура праймериз. Успех Трампа может предопределить исход всей номинации кандидата от Республиканской партии. Об этом «Ленте.ру» рассказал политолог, доцент кафедры американских исследований Санкт-Петербургского государственного университета Григорий Ярыгин.

Американист напомнил, что процедура избрания кандидата от партии в США проходит через систему праймериз или кокусов (собрания однопартийцев). На уже состоявшихся кокусах в Айове могут голосовать только зарегистрированные члены Республиканской партии. Однако на праймериз могут проголосовать все, в том числе независимые избиратели, что делает результат более непредсказуемым. По мнению Ярыгина, победа Трампа в первых двух штатах с разной системой голосования стала крупным достижением.

Победа Трампа с точки зрения символизма является хорошим для него сигналом, так как за последние несколько десятилетий он стал первым кандидатом, который одновременно победил в Айове и в Нью-Гемпшире. Можно говорить, что у Трампа хорошие позиции и его шансы на успех очень высокие Григорий Ярыгин американист

Многие конкуренты Трампа уже покинули предвыборную гонку

Эксперт также добавил, что праймериз в Нью-Гемпшире может стать началом мобилизации Республиканской партии. По итогам голосования на праймериз и кокусах избираются республиканские делегаты, которые на июльском конвенте определят кандидата. Ярыгин напомнил, что для выдвижения необходимо более 1,2 тысячи делегатов, и это число обычно набирается к концу кампании праймериз в мае. Сейчас у Трампа появилась возможность собрать их быстрее.

Основываясь на результате первых двух штатов Трамп уже демонстрирует хороший старт в сравнении с предыдущими избирательными циклами. Этот факт привлекает колеблющихся республиканцев, которые видят сильного кандидата, так как они не хотят терять впустую свои голоса. Трамп начинает аккумулировать их поддержку, и они будут отдавать голоса за него как снежный ком Григорий Ярыгин американист

Об этом также свидетельствует выход ряда кандидатов из предвыборной гонки. В частности, губернатор Флориды Рон Десантис ранее приостановил свое участие в кампании. Также отказался конкурировать с Трампом и Вивек Рамасвами. «Избиратели их услышали и отдали свои голоса за Трампа в Нью-Гемпшире», — отметил Ярыгин.

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Хейли продолжает борьбу, надеясь заменить Трампа в случае его выхода из гонки

Несмотря на успех Трампа в «неуверенном» для него штате Нью-Гемпшир, следующие праймериз пройдут в также проблемной для него Южной Каролине, отмечает Ярыгин. Единственный оставшийся оппонент Трампа Хейли в прошлом была губернатором этого штата. Она рассчитывает на победу в Южной Каролине и планирует до последнего участвовать в праймериз.

Почему Хейли борется до последнего? Вдруг с Трампом, что-нибудь случиться и тогда она станет первым кандидатом. Теоретически она может заменить Трампа, если он выйдет из гонки. Также и Десантис может вернуться, так как формально он лишь приостановил свое участие в кампании Григорий Ярыгин американист

Ранее Ярыгин уже отмечал, что судебные разбирательства укрепляют рейтинг Трампа, так как сейчас «он получает выгоды от подобной ситуации, изображая из себя мученика и говоря о непрекращающейся на него охоте». Согласно последним опросам, рейтинг Трампа составляет 48 процентов. Таким образом, он опережает Байдена на 7 процентных пунктов.

Эксперт добавил, что остается открытым вопрос кандидатуры вице-президента, а также будущего кандидата на выборы 2028 года. По его мнению, такие политики как Хейли и Десантис рассчитывают, что Трамп может пригласить их занять пост вице-президента. Как минимум, он может поддержать их на следующих президентских выборах, в которых бизнесмен уже не сможет участвовать.

24 января Трамп предположил, кого он может выбрать своим вице-президентом. По его мнению, им может стать сенатор Тим Скотт, снявшийся ранее с предвыборной гонки в его пользу.