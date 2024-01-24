Главная соперница Трампа поздравила его с победой на праймериз в Нью-Гэмпшире

Никки Хейли поздравила Трампа с победой на первых праймериз в Нью-Гемпшире

Кандидат в президенты США от Республиканской партии, бывший постоянный представитель страны при ООН Никки Хейли поздравила экс-главу государства Дональда Трампа с победой на первых праймериз, прошедших в штате Нью-Гэмпшир. Об этом сообщает The Sun.

«Он это заслужил. И я хочу это признать», — заявила политик. При этом, как уточняет издание, сама Хейли заняла последнее место. Комментируя свое поражение, она подчеркнула, что «гонка еще далека от завершения».

Ранее Трамп назвал Хейли «пробайденовским» кандидатом. По его словам, половина из тех, кто отдал ей свой голос, хотят голосовать за действующего президента страны Джо Байдена.