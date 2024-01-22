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05:16, 22 января 2024Мир

Трамп назвал своего единственного конкурента «пробайденовским» кандидатом

Трамп назвал своего единственного конкурента Хейли «пробайденовским» кандидатом
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп назвал своего единственного конкурента в борьбе за право баллотироваться от Республиканской партии — бывшего представителя Соединенных Штатов при ООН и экс-губернатора Южной Каролины Никки Хейли «пробайденовским» кандидатом. Об этом сообщает ТАСС.

«50 процентов проголосовавших за нее в Айове, намерены голосовать за Байдена», — заявил политик. По словам Трампа, он представляет интересы «на 100 процентов проамериканского движения».

Экс-президент США считает, что демократы поддерживают Хейли, так как «ее будет очень просто разбить [на президентских выборах в ноябре]». Он добавил, что ее избрание невозможно.

«Мне часто говорят, что я консерватор, но мне все равно. Мы — партия здравого смысла, мы выступаем за [укрепленные] границы, за низкие налоги, за сильные вооруженные силы», — заявил политик.

Ранее губернатор Флориды республиканец Рон Десантис заявил о прекращении участия в предвыборной гонке за участие в президентских выборах в США. Он отметил, что поддержит однопартийца Трампа, хотя и признал разногласия с ним.

16 января американский предприниматель и кандидат в президенты США Вивек Рамасвами вышел из предвыборной гонки после праймериз в штате Айова и поддержал Трампа.

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      Марина Совина
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