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23:19, 21 января 2024Мир

Кандидат в президенты США объявил о выходе из предвыборной гонки

Кандидат в президенты США Десантис объявил о выходе из предвыборной гонки
СюжетПрезидентские выборы в США

Губернатор Флориды республиканец Рон Десантис заявил, что прекращает участие в предвыборной гонке за участие в президентских выборах в США в 2024 году. Об этом политик сообщил в видеообращении, опубликованном на его странице в социальной сети X (ранее Twitter).

«Если бы я мог сделать хоть что-то, чтобы достичь желаемого исхода, больше мероприятий и интервью в рамках предвыборной кампании, я бы это сделал», — отметил он.

При этом, по его словам, он не может «просить поддерживающих нас (республиканцев) людей безвозмездно тратить свое время, если у нас нет четкого пути к победе». После этих слов он объявил о приостановке своей предвыборной кампании.

Рон Десантис также отметил, что поддержит однопартийца Дональда Трампа, хотя и признал разногласия с ним.

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      Марина Совина
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