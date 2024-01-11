Стало известно о выходе кандидата в президенты США из предвыборной гонки

Bloomberg: экс-губернатор Нью-Джерси Кристи выйдет из предвыборной гонки

Бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи намерен выйти из предвыборной гонки в США. Об этом заявило агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

По данным информатора, Кристи объявит о своих планах позже в среду на встрече с избирателями штата Нью-Гэмпшир.

Ранее кандидат в президенты США Вивек Рамасвами решил покинуть выборы в штате в Колорадо. Он уточнил, что принял это решение из-за запрета избираться бывшему лидеру страны Дональду Трампу.

«И я требую, чтобы Рон ДеСантис, Крис Кристи и Никки Хейли сделали то же самое немедленно — иначе они молчаливо одобрят этот незаконный маневр, который будет иметь катастрофические последствия для нашей страны», — призвал Рамасвами.