Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:23, 20 декабря 2023Мир

Кандидат в президенты США решил покинуть выборы в штате

Рамасвами покинет первичные выборы в Колорадо из-за запрета избираться Трампу

Фото: Brian Snyder / Reuters

Кандидат в президента США Вивек Рамасвами решил покинуть первичные выборы в Колорадо из-за запрета избираться бывшему лидеру страны Дональду Трампу. Об этом сообщает ABC News.

«Я обязуюсь отказаться от участия в первичных выборах в Колорадо, пока Трамп не будет допущен к голосованию, и я требую, чтобы Рон ДеСантис, Крис Кристи и Никки Хейли сделали то же самое немедленно — иначе они молчаливо одобрят этот незаконный маневр, который будет иметь катастрофические последствия для нашей страны», — заявил политик.

Отмечается, что Рамасвами сделал соответствующее заявление после того, как Верховный суд Колорадо лишил Трампа права баллотироваться на пост президента в штате, поскольку, по мнению штата, он участвовал в мятеже против США.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Заикина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      США нашли способ легально конфисковать российские активы. Как они это сделают?

      Раскрыты «недорогие и крутые» устройства

      От сбоя Windows 11 пострадали студенты

      В России оценили появление нового способа заработать

      В квартире российской пенсионерки взорвался самогонный аппарат

      Певец ЮрКисс пообещал завершить карьеру после первого и последнего альбома

      Ведущий культового российского шоу раскрыл происхождение мемов о нем

      Объявленного в розыск Интерполом за мошенничество россиянина задержали в Турции

      В российском городе мальчик пострадал от упавшей с крыши глыбы льда

      На Западе заявили об отсутствии у ВСУ перспектив на поле боя

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости