Кандидат в президенты США решил покинуть выборы в штате

Рамасвами покинет первичные выборы в Колорадо из-за запрета избираться Трампу

Кандидат в президента США Вивек Рамасвами решил покинуть первичные выборы в Колорадо из-за запрета избираться бывшему лидеру страны Дональду Трампу. Об этом сообщает ABC News.

«Я обязуюсь отказаться от участия в первичных выборах в Колорадо, пока Трамп не будет допущен к голосованию, и я требую, чтобы Рон ДеСантис, Крис Кристи и Никки Хейли сделали то же самое немедленно — иначе они молчаливо одобрят этот незаконный маневр, который будет иметь катастрофические последствия для нашей страны», — заявил политик.

Отмечается, что Рамасвами сделал соответствующее заявление после того, как Верховный суд Колорадо лишил Трампа права баллотироваться на пост президента в штате, поскольку, по мнению штата, он участвовал в мятеже против США.